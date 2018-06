Audio: 1 Jahr Gründerserie

WDR 5 Profit - aktuell | 07.06.2018 | Länge: 01:53 Min.

Gescheiterte Geschäftsideen, erfolgreiche Finanzierungsrunden, Konflikte im Gründerteam – der Weg in die Selbstständigkeit ist mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Seit einem Jahr begleiten wir fünf junge Gründerunternehmen aus NRW auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Jeden Monat fragen wir nach: Wie entwickelt sich das Geschäft? Was läuft nach Plan, was nicht? Und heute ziehen wir die Jahresbilanz. Autorin: Katja Scherer | audio