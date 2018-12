Audio: WDR 2 Mottoausflug: Virtual Reality im Westen

WDR 2 | 09.12.2018 | Länge: 04:50 Min.

Auf die Brille, fertig, los: An vielen Orten im Westen gibt es inzwischen Virtual Reality Spiel- und Erlebniswelten. Mit einer Computerbrille auf dem Kopf eintauchen in virtuelle Welten: mit magischen Teppichen, Lichtschwertduellen und Zeitreisen in die Vergangenheit. | audio