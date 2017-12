Automobilexperte: US-Maßnahme "wirkt definitiv abschreckend"

WDR 2 | 07.12.2017 | 03:47 Min.

Amerika geht viel härter gegen VW und deren Manager vor. Ist die deutsche Justiz handzahmer? Nein, sagt Stefan Bratzel von der FH für Wirtschaft in Bergisch Gladbach. "In Deutschland gibt es auch Strafen - nur weniger Öffentlichkeitswirksamer". Die harten Strafen in den USA gegen Befehlsempfänger auf mittlerer Managementebene "wirken aber definitiv abschreckend" für deutsche Manager, so Bratzel auf WDR 2.

