Audio: Europäische Verständigung durch Städtepartnerschaften

WDR 2 | 22.01.2019 | Länge: 04:47 Min.

Viele Gemeinden im Westen unterhalten Städtepartnerschaften mit französischen Kommunen, so auch Herne - mit der nordfranzösischen Kleinstadt Hénin-Beaumont. Der "Geist der europäischen Völkerverständigung" könne so in persönlichen Begegnungen erfahren werden, erklärt Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda im WDR 2 Interview. Die Partnerschaft sei stark in der Zivilgesellschaft verankert. | audio