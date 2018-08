Ausschreitungen in Chemnitz

WDR 2 | 27.08.2018 | 03:26 Min.

Streit mit Todesfolge in Chemnitz - die Ermittlungen laufen noch, dennoch protestieren Menschen in Chemnitz gegen Ausländer. Mittlerweile wisse man, dass ein Deutsch-Kubaner an Stichverletzungen starb. Der Anlass des Streites sei jedoch nach wie vor unklar, die Demonstrationen seien durch Gerüchte befeuert worden, "als habe man nur auf ein Ventil gewartet", so WDR 2 Reporterin Ine Dippmann.