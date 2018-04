Ausflugstipps: Für Nachtschwärmer, Piraten und Vegetarier

WDR 2 | 28.04.2018 | 02:05 Min.

Unsere Ausflugstipps fürs Wochenende: Bei den Nachtansichten in Bielefeld sind Museen, Kirchen und Galerien bis in die Nacht geöffnet, auf Burg Blankenstein in Hattingen sind die Piraten los und in Köln werden aktuelle Veggie-Trends vorgestellt.

Audio Download .