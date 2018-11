Audio: Plastik vermeiden: Supermarktfilialie mit kreativen Ideen

WDR 2 | 08.11.2018 | Länge: 03:51 Min.

Kampf gegen den Plastikmüll: Markus Hetzenegger, Filialleiter einer großen Supermarktkette aus Bergisch Gladbach, bietet in seiner Filiale an, Fleisch, Wurst und Käse in mitgebrachten Dosen mitzunehmen. Das komme sehr gut an. "Es findet ein Umdenken statt," so Hetzenegger. Auf WDR 2 schilderte er wie beispielsweise hygienische Maßnahmen getroffen werden. Die Plastikvermeidung will er übrigens auf weiter Warenbereiche ausdehnen. | audio