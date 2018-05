Audio: Oberhausen: New Waves Day 2018

WDR 2 | 29.05.2018 | Länge: 04:25 Min.

Industrial mit den Young Gods, Gothic-Rock mit Fields Of The Nephilim, Punkrock mit The Damned, New Wave mit Clan Of Xymox und Post-Punk mit den Chameleons: Die schwarze Szene, die in den 80er und 90er Jahren extrem unterwegs war, droht auszusterben. Am Samstag (26.08.2018) gab es - gegen den eben erwähnten Trend - ein Festival in Oberhausen: New Waves Day 2018. Marcel Anders, WDR 2 Musik, war für uns dort. | audio