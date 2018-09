ARD-DeutschlandTrend: AfD erstmals zweitstärkste Partei

Audio: Todesfall im Hambacher Forst

WDR 2 | 20.09.2018 | Länge: 02:36 Min.

Gedenkminute und Trauermarsch für den verstorbenen Blogger und Journalisten im Hambacher Forst. Die Polizei will niemanden mehr in die Bäume lassen, viele der Baumbesetzer halten sich am Boden auf. "Die Verunsicherung der Aktivisten scheint sehr groß zu sein", so WDR 2 Reporter Thomas Wenkert. Die Staatsanwaltschaft Aachen spricht mittlerweile von einem tragischen Unglück. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. | audio