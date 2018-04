Audio: Beginn der Badesaison: Freiwillige machen das Elsebad in Schwerte schwimmfein

WDR 2 | 07.04.2018 | Länge: 02:55 Min.

Äste im Wasser, Blätter in der Pumpe, Käfer am Beckenrand - in zwei Wochen beginnt die Freibad-Saison und das Elsebad in Schwerte muss noch schwimmfein gemacht werden. Deshalb sind heute über 100 Freiwillige im Einsatz, allen voran Klaus Frye, pensonierter Bauingenier: "Jeder kann so ein bisschen was gut", sagte er auf WDR 2 zu der Aktion. | audio