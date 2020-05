Andreas Pinkwart (FDP) wirbt für Urlaub im Westen

WDR 2. . 03:42 Min. . Verfügbar bis 12.05.2021. WDR Online.

Wohin im Sommerurlaub in Zeiten von Corona? NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) wirbt für Ferien in Nordrhein-Westfalen: "Starke Landschaft und Nationalparks" gebe es im Lande. Man könne "viel erleben und unternehmen". Vor allem in den Städten stünden durch den Messetourismus große Hotelkapazitäten zur Verfügung.

