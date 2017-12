Amelie Hoff tauscht Tuchmaske gegen Karten für Fanta 4

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Weltzeit Ganze Sendung (03.12.2017)

WDR 2 Weltzeit | 03.12.2017 | Länge: 47:02 Min.

Die ganze Welt in vier Stunden. Themen unter anderem: Die Lage in Russland ein halbes Jahr vor der Fußball-WM - Lohnende Geschäfte: Viele polnische Firmen expandieren nach Deutschland - Jung und erfolgreich: Ein Hacker aus Pakistan will Gutes tun - Sounds zum EU-Austritt: Britischer Musikproduzent mit Brexit Big Band – Adventszeit rund um die Welt: Ausflug nach Griechenland, Neuseeland, in die USA und nach Polen Moderation: Carsten Manz. | audio