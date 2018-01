Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ölteppiche - vor Chinas Küste droht Umwelt-Katastrophe

WDR 2 | 16.01.2018 | Länge: 03:23 Min.

Am 6. Januar 2018 ist der unter panamaischer Flagge fahrender Tanker der staatlichen iranischen Ölgesellschaft NIOC "Sanchi" mit dem chinesischen Massengutfrachter CF Crystal vor der Küste Chinas zusammengestoßen. Er geriet in Brand und sank am 14. Januar 2018. Sarah Ziegler, WDR 2 Wissenschaft, berichtete, dass derzeit drei Ölteppiche auf der Meeresoberfläche schwimmen und man nicht wisse, wie gefährlich das sei. | audio