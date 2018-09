Audio: WDR 2 Tour: Grandioses Konzert von Aloe Blacc in Schwerte

WDR 2 | 28.09.2018 | Länge: 02:35 Min.

Er bescherte uns den Ohrwurm "I need a dollar" und den diesjährigen Sommerhit "Brooklyn in the summer". Gestern Abend lieferte Aloe Blacc in Schwerte eine großartige Show im Rahmen der WDR 2 Tour ab. Viele Zuschauer gingen mit einem beseelten Blick nach Hause, hat Manuel Unger, WDR 2 Musik, beobachtet. | audio