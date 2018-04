Alltagswahnsinn: Wohin geht es in den Sommerferien

WDR 2 | 29.04.2018 | 03:41 Min.

Er will in die Berge, sie ans Meer, sie kann nicht den ganzen Tag am Strand liegen und will Sport machen, er am liebsten nur lesen. Was tun, wenn Erwartungen und Wünsche extrem unterschiedlich sind? Ist es ok, getrennt Urlaub zu machen? Tipps von WDR 2 Familientherapeutin Ulrike Sckaer.

