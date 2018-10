Alltagswahnsinn: Wie gehe ich mit Macken vom Partner um?

Audio: Mit Sven Pistor auf Fußballerlebnistour in Dortmund

WDR 2 | 21.10.2018 | Länge: 02:56 Min.

Eine Liebeserklärung an den Fußball-Westen hat von WDR 2 Liga Live-Moderator Sven Pistor geschrieben. In dem „Buch 50 Dinge, die man über den Fußball-Westen wissen muss“ sind auch 11 Fußballerlebnistouren. Eine führt in die des aktuellen Tabellenführers. Wer Dortmund besucht, muss ins Gründungshaus und dort Pommes essen, sagt Sven Pistor. Außerdem sehenswert: der Borsigplatz, der vier Kilometer lange Walk Of Fame zum Stadion und das Fußballmuseum. | audio