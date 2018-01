Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Grammy-Verleihung erstmals wieder in New York

WDR 2 | 28.01.2018 | Länge: 02:54 Min.

In New York werden in der Nacht zum Montag (29.01.2018) zum 60. Mal die Grammys verliehen, die bedeutendsten Musikpreise der Welt. Nachdem die Grammys 14 Jahre lang in Los Angeles vergeben wurden, findet die Gala erstmals wieder in New York statt. In der Show werden unter anderen Lady Gaga, Elton John, Sting und U2 musikalische Einlagen bieten. | audio