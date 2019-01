Alltagswahnsinn: Mit dem Neidgefühl umgehen

Audio: Seminar im Schneechaos

WDR 2 | 11.01.2019 | Länge: 03:23 Min.

In Teilen Bayerns und Österreichs schneit es weiter unaufhörlich, die Lage bleibt angespannt. Mitten im Schnee: Eine Gruppe junger Fußballschiedsrichter vom Mittelrhein, die sich zu einem Seminar in der Nähe von Berchtesgaden aufhalten. Mehrmals täglich werde der Hof des Gästehauses per Tierflader von den Schneemassen befreit, berichtet Seminarleiter Peter Oprei aus Roetgen in der Eifel. Selbst Skifahren sei angesichts der Schneemassen nicht mehr möglich. | audio