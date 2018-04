Audio: The Cure: Vom Außenseiter zur Mainstream-Band

WDR 2 | 02.04.2018 | Länge: 05:54 Min.

Mitte der 80er wurde New Wave oder New Romantic zum Mainstream. Nicht The Cure hab sich also dem Mainstream angepasst, sondern umgekehrt. Sie hätten das Anderssein in die Populärkultur hineingebracht, so Marc Mühlenbrock, WDR 2 Musik. | audio