Alarmzeichen: Wenn es für Sex keinen Freiraum mehr gibt

WDR 2 | 01.04.2018 | 03:01 Min.

Wenn es für Sex keinen Freiraum mehr gibt, sei das ein Alarmzeichen, sagt Familientherapeutin Ulrike Sckaer. Dann soll man sich Erholungspausen gönnen - und Sex gehört auch dazu. Wichtig sei, sich Zeiträume zu schaffen, in denen man sich sinnlich begegnen kann. Stelle man in solch einer Phase die Beziehung aber zu sehr in Frage, "muss man sich unbedingt mit dem Partner besprechen," so Sckaer.

Audio Download .