Audio: Andrea Nahles: Erste Frau an der Spitze der SPD

WDR 2 | 23.04.2018 | Länge: 03:23 Min.

Nach der Wahl von Andrea Nahles zur SPD-Vorsitzenden fallen die Reaktionen der Delegierten unterschiedlich aus. Nahles ist die erste Frau an der Spitze der SPD in deren mehr als 150-jähriger Geschichte. Ein Sonderparteitag wählte sie am Sonntag (22.04.2018) in Wiesbaden - allerdings erhielt sie nur eine Zustimmung von 66,3 Prozent. Wolfgang Otto, WDR 2 Landespolitik, berichtet. | audio