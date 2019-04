Abiball: Originell statt opulent?

Im Westen stehen Abiturprüfungen an, danach kommt die große Party. Die Kosten für den Abiball stellen viele Eltern vor Herausforderungen. "Warum immer größer, schöner, opulenter?", fragt Dieter Cohnen, Landeselternschaft der Gymnasien NRW. In der Gesamtsumme fallen oft fünfstellige Beträge für den Ball an: "Die Richtung ist falsch." Er schlägt vor, originelle statt teure Veranstaltungsorte anzumieten - Uni-Mensa statt Luxus-Hotel am Stadtrand.

