20 Jahre nach Kindermord: DNA-Massentest hat begonnen

WDR 2 | 26.02.2018 | 02:29 Min.

Die niederländische Polizei hat am Samstag den größten DNA-Massentest in der Geschichte des Landes gestartet, um nach 20 Jahren einen Kindsmord im Grenzgebiet zu Deutschland aufzuklären. Anders als in Deutschland dürfen niederländische Forensiker DNA-Proben auch auf Verwandtschaftsbeziehungen hin untersuchen.

