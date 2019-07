Audio: JVA in Remscheid: Resozialisierung mit Bienen

WDR 2. . 02:46 Min. . WDR Online.

In der JVA in Remscheid gibt es 30 Bienenstöcke, die von Insassen betreut werden. "In der JVA sollen die Häftlinge ja nicht nur ihre Strafe absitzen, sondern auch etwas lernen und resozialisiert werden", sagt WDR Bienen-Reporter Philip Raillon. Und das funktioniert offenbar so gut, dass andere Gefängnisse ähnliche Projekte planen. | audio