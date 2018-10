"11 Freunde"-Chefredakteur Köster: "Jogi Löw hat verstanden"

Audio: Wissenswertes über den Fußball-Westen von Sven Pistor

WDR 2 | 16.10.2018 | Länge: 03:36 Min.

Das Buch "50 Dinge die man über den Fußball-Westen wissen muss" ist wie ein buntes Mosaik und als Gesamtbild eine Art Liebeserklärung an den Fußball-Westen. Geschrieben hat es WDR 2 Liga Live-Moderator Sven Pistor. Im Buch sind auch 11 Fußballerlebnistouren. Die erste führt nach Bielefeld. Das Stadion, die Bielefelder Alm, zieht mich magisch an, so Pistor. Und außerdem gäbe es noch Führungen, ein Museum sowie Fußballgeschichte im und um das Rathaus. | audio