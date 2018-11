Audio: Lesen vom Display - was macht das mit dem Gehirn?

WDR 2 | 01.11.2018 | Länge: 03:42 Min.

Wie geht Lesen eigentlich am besten: per Tablet, Smartphone - also per Wischen oder Kknopfdrücken oder tatsächlich per Umblättern? Mike Litt, WDR 2 aktuell, hat einen Wissenschaftler gefragt und die Antwort ist: Es macht keinen Unterschied in unseren Köpfen, Hauptsache man liest. | audio