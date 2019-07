Audio: WDR 2 Alltagswahnsinn: Geschenke für Kinder

WDR 2 Alltagswahnsinn. . 03:13 Min. . WDR 2.

Geschenke für Kinder. Besser nur zu Geburtstagen oder gehen auch die Rollerblades zwischendurch? Was vermittelt man den Kindern mit Geschenken? Was wenn Eltern unterschiedliche Ansichten haben, was zwischendurch ok ist? Familientherapeutin Ulrike Sckaer gibt Tipps für den Umgang mit Geschenken. | audio