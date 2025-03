"Kaleidoskop" vom Ballett am Rhein

Audio: "Perspektiven" von Laurent Binet

Der französische Autor Laurent Binet schreibt in seinen Büchern lustvoll die Weltgeschichte um und neu. In seinem vorigen, preisgekrönten und verfilmten Roman "Eroberung" nahmen die Inka Europa ein. Jetzt erzählt Binet in "Perspektiven" einen Kunstkrimi im Florenz des 16. Jahrhunderts, in dem unter anderem die Familie Medici und die Maler Michelangelo, Cellini und Vasari ihren Auftritt haben. Ein packender Briefroman mit vielen überraschenden Volten, in dem schließlich Jeder Jeden des Mordes ver | audio