Ein junger Theaterrat mischt in Dortmund mit

Audio: Hilmar Klute über "Im Traum suche ich immer das Weite"

Bochum, Ende der 80er Jahre. Volker Winterberg studiert Germanistik an der Ruhr-Uni. Aber eigentlich fühlt er sich zu mehr berufen. Er will Dichter werden! Oder doch Dramaturg am Schauspielhaus? Hilmar Klute schickt seinen noch unentschlossenen Protagonisten auf eine Interrail-Reise nach Italien und Ungarn. Doch so richtig ausbrechen kann der nur in seinen Träumen. | audio