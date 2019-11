Warum ist Gewalt so anziehend?

SERIöS – das Serienquartett. . 45:33 Min. . Verfügbar bis 28.11.2020. WDR Online.

In Folge 3 stellen Drehbuchautoren Annette Hess ('Weißensee') und Ralf Husmann ('Stromberg') sowie die beiden Serienkenner Kurt Krömer (Komiker) und Annie Hoffmann (Moderatorin) ihre persönlichen Favoriten vor. Passend zur dunklen Jahreszeit geht es um mehr oder weniger sympathische Psychopathen in folgenden Serien: 'Narcos', 'The Night Of', 'Barry' und 'Die Einkreisung'. Wie unterschiedlich bewerten unsere Gäste diese vier Serien?

