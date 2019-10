Der Serientalk in ONE, Folge 2

SERIöS – das Serienquartett. . 46:21 Min. . Verfügbar bis 24.10.2020. WDR Online.

In Folge 2 stellen die Drehbuchautoren Annette Hess ("Weißensee") und Ralf Husmann ("Stromberg") sowie die beiden Serienkenner Kurt Krömer (Komiker) und Annie Hoffmann (Moderatorin) ihre persönlichen Favoriten vor: "The Marvellous Mrs. Maisel", "Fleabag", "Better Things" und "Haus des Geldes". Ob sie bei diesen vier Serien zu einer einheitlichen Einschätzung kommen werden?

