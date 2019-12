Das Weihnachtsspecial

SERIöS – das Serienquartett. . 46:11 Min. . Verfügbar bis 19.12.2020. WDR Online.

In dieser weihnachtlich gestimmten Folge stellen die Drehbuchautoren Annette Hess ("Weißensee") und Ralf Husmann ("Stromberg") sowie die beiden Serienkenner Kurt Krömer (Komiker) und Annie Hoffmann (TV-Moderatorin) ihre persönlichen Favoriten für diesen Monat vor: Big little Lies, This Is Us, Chernobyl, und The Loudest Voice

