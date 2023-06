"Gratisessen für Millionäre" von Min Jin Lee

Lesestoff – neue Bücher. Von Dorothea Breit.

Casey hat das Abschlusszeugnis einer Eliteuniversität in der Tasche, aber weder Job noch Geld. In "Gratisessen für Millionäre" erzählt Min Jin Lee vom Streben nach Reichtum und Erfolg im Koreanischen Einwanderermilieu New Yorks. Eine Rezension von Dorothea Breit.

