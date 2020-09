Audio: Was vom Sommer übrig bleibt: Müll im Wald

WDR 5 Morgenecho - Westblick am Morgen. . 03:30 Min. . WDR 5. Von Corina Wegler.

Nie waren die Wälder und Talsperren in NRW so gut besucht wie in diesem Corona-Sommer. Doch viele Wander*innen haben leider beim Ausflug in die Natur ganze Müllberge hinterlassen. Corina Wegler hat sich am Sorpesee im Sauerland umgeschaut. | audio