Wie können wir Risikogruppen besser schützen?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 18:26 Min. . Verfügbar bis 13.03.2021. WDR Online.

Viele Hörer*innen fragen Doc Esser, wie sie sich besser schützen können. Heiwi gibt Tipps für Vorerkrankte, betont aber auch: Nicht verrückt machen lassen! Am Montag sprechen Anne und Heiwi darüber, was man machen kann, wenn man zu Hause bleiben muss, weil die Schulen geschlossen sind. Schickt Eure Fragen an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 - 9183576.

