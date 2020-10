Audio: Tschüss Sommer, hallo Corona? Was geht im Herbst?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:53 Min. . WDR Online.

Der Herbst kommt, die Zahl der Corona-Infizierten steigt – wir möchten wissen, was geht drinnen und was nicht? Dürfen wir noch Freunde treffen und Feste feiern? Wie können wir Clubs und Restaurants retten? Darüber sprechen wir heute mit Doc Esser.In einer der kommenden Wochen schauen wir uns den aktuellen Forschungsstand zu Risikogruppen an. Was wissen wir mittlerweile? Schickt Eure Fragen rund um dieses und andere Themen an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576. | audio