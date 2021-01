Was tun gegen den Impfstoffmangel?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:45 Min. . Verfügbar bis 07.01.2022. WDR Online.

Schnell viele Menschen impfen – das ist das Ziel, um zumindest ein Stückchen zur Normalität zurückkehren zu können. Aber wie kann das Impfen beschleunigt werden? Zum Beispiel, indem man Menschen, die schon Covid-19 hatten, erstmal nicht impft? Anne und Doc Esser sprechen darüber, welche Möglichkeiten es gibt und was davon sinnvoll ist. Die neuen Corona-Impfstoffe beschäftigen uns auch noch weiterhin. Schickt Eure Fragen an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

