Was sollte man vor der Impfung wissen?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 21:00 Min. . Verfügbar bis 20.01.2022. WDR Online.

Die Bund-Länder-Konferenz hat den Shutdown vorerst bis zum 14. Februar verlängert. Derweil gerät die Impfkampagne in NRW ins Stocken. Doc Esser beantwortet in dieser Folge Fragen von Hörerinnen, die sich trotz Vorerkrankungen impfen lassen wollen. Die nächste Folge von „Coronavirus – Doc Esser klärt auf“ kommt am Donnerstag in einer Woche. Schickt uns Eure Fragen rund um das Coronavirus an coronavirus@wdr.de oder per Whatsapp-Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

