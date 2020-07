Was machen die Corona-Impfstoffe?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 21:03 Min. . Verfügbar bis 23.07.2021.

In der vergangene Woche hat die Forschung an Corona-Impfstoffen einen Sprung gemacht. Die ersten Tests am Menschen zeigen Wirkung. Anne und Doc Esser nutzen die Gelegenheit, um detailliert über Antikörper zu sprechen, denn mit denen schützt sich unser Immunsystem vor dem Coronavirus. Nächsten Donnerstag erscheint wieder eine Folge von „Coronavirus – Doc Esser klärt auf“. Schickt Eure Fragen an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

