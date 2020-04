Was bringt die Maskenpflicht?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:07 Min. . Verfügbar bis 23.04.2021. WDR Online.

Ab Montag müssen alle beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn Masken tragen. Doc Esser erklärt, wie man eine Maske richtig benutzt, was sie tatsächlich bringt und wie man sie korrekt reinigt. Ihr habt Fragen? Schickt sie an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

