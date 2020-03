Audio: Ist schon ein Kraut gegen das Coronavirus gewachsen?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:41 Min. . WDR Online.

Heute wird’s theoretisch – ein bisschen zumindest. Doc Esser erklärt, was der Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium ist und warum beide unterschiedlich behandelt werden müssen. Dann sprechen er und Anne über Medikamente gegen das Coronavirus, die derzeit getestet werden.Morgen dreht sich im Podcast alles um den Arzt- oder Klinikbesuch. Schickt Eure Fragen an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576. | audio