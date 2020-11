Audio: Notstand - Was passiert mit Patienten ohne Corona?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 19:45 Min. . WDR Online.

Das Gesundheitswesen droht an seine Grenzen zu stoßen. Die Sorge steigt, dass Covid-19-Patienten nicht alle angemessen behandelt werden können. Aber was ist eigentlich mit den Nicht-Covid-19-Patienten? Darüber sprechen wir heute mit Doc Esser.Am Donnerstag geht’s um die Langzeitfolgen von Covid-19. Welche sind bislang bekannt? Wie lange müssen wir damit kämpfen? Schickt Eure Fragen an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576. | audio