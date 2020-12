Ist der Impfstoff für jeden was?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 21:27 Min. . Verfügbar bis 10.12.2021. WDR Online.

Großbritannien hat vorgelegt, in Kürze sollen die Impfungen auch in Deutschland starten. Aber ist der Impfstoff tatsächlich für jeden was oder gibt es Menschen, die sich besser nicht impfen lassen sollten? Darüber sprechen wir mit Doc Esser. Außerdem sammeln wir Eure schönen Corona-Geschichten: Keksgeschenke von Nachbarn, Musikständchen usw. Schickt Eure Geschichten und Fragen an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

Audio Download .