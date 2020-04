Audio: Biologieunterricht mit Dr. Heinz-Wilhelm Esser

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 23:11 Min. . WDR Online.

Die achten Klassen des Hermann-Vöchting-Gymnasiums in Blomberg haben Fragen rund um das Virus an Doc Esser geschickt. Der Doktor nimmt die Rolle als Lehrers gerne an und versucht, zusammen mit Anne, die Fragen so gut es geht zu beantworten.Morgen sprechen Anne und Doc Esser über mögliche Ausstiegsszenarien aus dem Ausnahmezustand. Schickt Eure Fragen an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576. | audio