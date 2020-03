Heiwi, was kommt denn jetzt noch auf uns zu?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 05:54 Min. . Verfügbar bis 14.03.2021. WDR Online.

Wie schon am vergangenen Wochenende gibt es diesen Samstag nur eine kurze Folge. Anne und Heiwi fassen wieder ihre Woche zusammen und blicken auf die kommende (schulfreie) Zeit. Am Montag sprechen Anne und Doc Esser darüber, was man machen kann, wenn man zu Hause bleiben muss. Schickt Eure Fragen an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 - 9183576.

