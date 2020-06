Audio: Ab in den Urlaub: Was sollte man dabei beachten?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:51 Min. . WDR Online.

Bald stehen die Sommerferien an und die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung ab Mitte Juni nicht mehr verlängern. Also ab ans Meer und die Sonne genießen? Doc Esser und Anne sprechen darüber, was man auf Reisen in Corona-Zeiten beachten sollte - denn das Virus bleibt ja leider nicht zu Hause.Am Montag sprechen wir über die Virusverbreitung über die Luft - die Aerosole. Ihr habt Fragen dazu? Dann schick uns diese an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576. | audio