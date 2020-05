Audio: Wie tödlich ist das Coronavirus?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:01 Min. . WDR Online.

Wie gefährlich ist das Virus? Wie schnell steckt man sich an? Und was weiß man eigentlich über die Immunität? Doc Esser klärt mit Anne, wie tödlich das Virus für uns tatsächlich ist. Spoiler: Es wird nicht so hart, wie man denkt.Ihr habt Fragen? Dann erreicht ihr uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576. | audio