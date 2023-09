Fiebersaft, Wadenwickel & Co. - Was mache ich, wenn mein Kind Fieber hat?

Wenn Kinder Fieber haben, steigt es oft ganz schnell und hoch. Das kann ziemlich beängstigend sein. Doch sollten Eltern direkt zum Fiebersaft greifen? Anne und Doc Esser sprechen über die richtigen Mittel gegen Fieber. Wann sollten wir überhaupt das Fieber senken? Und wann müssen wir zum Arzt oder in die Notaufnahme?

Das sind die Themen in dieser Folge des Gesundheitspodcasts:



(3:10) Fieber oder erhöhte Temperatur: Der Unterschied



(4:26) Deshalb ist Fieber so wichtig für unser Immunsystem



(7:11) Kinder, Babys und Erwachsene: Wann Fieber gefährlich werden kann



(8:33) Fieber messen – so geht’s richtig



(12:14) Fieberkrampf bei Kindern – richtig handeln



(18:27) Fiebersaft und Wadenwickel: Deshalb soll das Fieber nicht immer sofort gesenkt werden



(21:03) Ansteigendes Fieber: Wann geht es zum Arzt oder in die Notaufnahme?



(24:23) Diese Hausmittel helfen gegen Fieber



(28:12) Die wichtigsten Infos rund ums Thema Fieber



Hier haben wir die Folge verlinkt, die Anne und Doc Esser im Podcast erwähnt haben:



https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr/corona-podcast/audio-fiebersaft-und-co-was-gehoert-in-die-apotheke-fuer-zu-hause-100.html



Nächste Woche geht es bei Anne und Doc Esser um Schönheits-OPs und die Langzeitfolgen. Danach geht es um das Thema Blutvergiftungen. Schickt Eure Fragen gerne an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576.



Über diese Studien hat Doc Esser in der Folge gesprochen:



Fever therapy in febrile adults: systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35820685/)



In hospitalized adults with fever, fever therapy does not reduce mortality or serious adverse events (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36315945/)

