Bluthochdruck und Burnout - Wenn Stress uns krank macht

Frag Dich fit. . 29:15 Min. . Verfügbar bis 27.02.2032. WDR 2.

Arbeit, Termine und die Pandemie – das alles stresst uns! Stress kann zwar gut sein, macht uns aber auf Dauer krank. Anne und Doc Esser sprechen darüber, wie man Stress richtig abbauen kann. Die wichtigsten Infos findet ihr hier: http://www.wdr.de/k/burnout In den kommenden Folgen sprechen wir über die Schilddrüse und über Allergien und Asthma. Schickt eure Fragen per Mail an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576.

