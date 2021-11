Audio: Schmerzmittel - Ab wann hilft viel nicht mehr viel?

Frag Dich fit. . 27:45 Min. . WDR Online.

Schmerzen kennen wir alle gut – im Kopf, in den Muskeln, bei Verletzungen usw. Aber woher weiß das Schmerzmittel eigentlich, wo es wirken soll? Und wann können Schmerzmittel für uns zur Gefahr werden? Darüber haben Anne und Doc Esser gesprochen. Hier gibt’s die wichtigsten Infos: http://www.wdr.de/k/schmerzmittel In der kommenden Folge geht es um gesunden Schlaf. Schickt uns Eure Fragen dazu und zu anderen Gesundheitsthemen an docesser@wdr.de oder per WhatsApp an 0170 – 91 83 576. | audio